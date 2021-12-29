Hatay'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi
AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel
Hatay'ın merkez Antakya ve Kırıkhan ilçesinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.
HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ve Kırıkhan ilçesinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.
Sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.
Görüş mesafesinin düştüğü Kırıkhan-Antakya yolunda trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kentin bazı noktalarında yoğun sis nedeniyle maddi hasarlı kazalar meydana geldi.
AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet