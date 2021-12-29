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Hatay'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi

Hatay'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi
AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Hatay'ın merkez Antakya ve Kırıkhan ilçesinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ve Kırıkhan ilçesinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Görüş mesafesinin düştüğü Kırıkhan-Antakya yolunda trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kentin bazı noktalarında yoğun sis nedeniyle maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri

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