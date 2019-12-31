Hatay'da yılbaşı tedbirleri

31.12.2019 23:34 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:08

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yılbaşı dolayısıyla bir dizi emniyet tedbiri alındı.

Alınan bilgiye göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin aldığı tedbirler kapsamında, ilçenin çeşitli noktalarında 74 polis görev yaptı.

Öte yandan, ilçenin giriş çıkışları ile vatandaşların toplanma alanlarında da kontrol noktaları oluşturuldu.

Yoğunluğun bulunduğu bölgelerde sivil polisler görevlendirildiği öğrenildi.

Kaynak: AA