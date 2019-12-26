Hatay'da, yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
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Hatay'da, yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

HATAY'da, polis ekiplerince, yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı, 1620 litre sahte içki ele geçirildi.

26.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:48
Hatay'da, yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

HATAY'da, ekiplerince, yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı, 1620 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında kaçak ve sahte içki satışının engellenmesine yönelik operasyon düzenledi. Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'ndeki eve düzenlenen operasyonda, yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 14 varil içinde 1620 litre ile 49 pet şişe sahte içki ele geçirildi. Operasyonda M.K gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
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