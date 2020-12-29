- Hatay'da Yılbaşı öncesi drone destekli 750 polisin katılımı ile huzur ve güven denetimleri yapıldı

- Hatay'da Yılbaşı öncesi drone destekli 750 polisin katılımı ile huzur ve güven denetimleri yapıldı Hatay'ın İskenderun ilçesinde yılbaşı öncesi 750 polisin katılımı ile huzur ve güven denetimleri yapıldı İskenderun ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler şehrin kritik noktaları başta olmak...

- Hatay'da Yılbaşı öncesi drone destekli 750 polisin katılımı ile huzur ve güven denetimleri yapıldı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde yılbaşı öncesi 750 polisin katılımı ile huzur ve güven denetimleri yapıldı

İskenderun ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler şehrin kritik noktaları başta olmak üzere birçok farklı noktada Özel Harekat polisleri dahil 750 polisin görev aldığı kapsamlı bir uygulama yapıldı. Yılbaşı öncesi huzur v güven uygulaması olarak isimlendirilen denetimlere İskenderun emniyetine ait gece görüş yeteneği bulunan Drone'de havadan destek verdi. Polisin adeta gökyüzündeki gözü olan Drone'nin zoom mesafesi şüpheli ve suçluların çok uzun mesafeden dahi görüntülenebildiğini gösterdi. İskenderun Emniyet Müdürü Nevzat Güneşin'de takip ve teftiş ettiği denetimlerde aranması bulunan şahıslar maske takmayan vatandaşlar karantina ihlali yapan Covit-19 hastaları ve uyuşturucu madde bulunduran şüpheliler üzerine denetimler sıklaştırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET SEHER