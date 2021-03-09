Hatay'da yıkılma riski olduğu için boşaltılan ev çöktü

Hatay'da tehlike arz ettiği için boşaltılan ev çöktü.

Merkez Antakya ilçesi Biniciler Mahallesi'nde, yıkılma tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle 2 yıl önce boşaltılan iki katlı evde çökme meydana geldi.

Görgü tanıklarından Biniciler Mahallesi Muhtarı İbiş Hamzalı, "Muhtarlıkta otururken bir çatırdama sesi duyduk. O evin yıkıldığını anladık, zaten evin tehlike arz ettiğini biliyorduk. Sesten sonra evi kontrol ettik. Evin tamamen yerlerde olduğunu gördük." dedi

Evi 2 yıl önce boşalttıklarını belirten ev sahibi Ahmet Yıldız da "Antakya Belediyesi, Allah razı olsun, hiç boş bırakmadılar ve biz iki seneden beri başka bir yerde oturuyoruz. Gördüğünüz gibi önlem alınmıştı." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak