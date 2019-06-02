Hatay'da yeşil nohut hasadı başladı

Yeşil nohut tezgahlardaki yerini aldı

Üniversite öğrencisi kendi ürettiği yeşil nohutları kendisi satıyor

HATAY - Hatay'da yeşil nohut hasadı başladı. İlk hasatları gerçekleşen yeşil nohutlar tezgahlardaki yerini aldı.

Yemeği ve çerezi büyük bir beğeni ile tüketilen nohudun yeşil hali de büyük rağbet görüyor. Birçok ilde olduğu gibi Hatay'da da sevilerek tüketilen yeşil nohut, ilk hasatların ardından çarşı, pazar ve seyyar tezgahlarda yerini aldı.

Altınözü ilçesi Hanyolu Köyü'nde yeşil nohut üreticiliği yapan ve ürettiği yeşil nohutların pazarlarda satışını gerçekleştiren üniversite öğrencisi Abdullatif Selçuk, yeşil nohudun pazar fiyatının 1.5 ile 2 lira arasında değiştiğini söyledi. Üniversiteli üretici Selçuk, "6 dönümlük nohut ektiğimiz tarlada 5 yıldır bu işi yapıyoruz. Hasat döneminde yaklaşık 6 bin bağ nohut elde ediyoruz, tarlanın sıklığına göre bu durum değişebilir. Şuan ki Pazar fiyatımız 1.5-2 lira arasında değişmektedir" dedi.

6 dönümlük arazide 1 tona yakın nohut elde edildiğini ifade eden Selçuk, "Şubat'ın ikinci haftası veya Mart'ın başında ekilen iri nohut genellikle Mayıs ve Haziran aylarında yetişmektedir. 6 dönümlük arazide 800 kilo ile bir ton arasında verim alabiliyoruz. Aldığımız verimler genellikle leblebi olarak, kuru nohut olarak tüketilmektedir ve marketlerde satışı yapılmaktadır fiyatı da 5 ila 8 lira arasında değişmektedir. Genellikle yeşil nohut sattığımız için arta kalan kısmı biz kuru nohut olarak satıyoruz. Yeşil nohudun satılmadığı alanlarda ya da beklenen fiyatın alınamadığı zamanlarda kuru nohut olarak satışa sunuyoruz" dedi.

Yeşil nohut, kuru nohut ve leblebi işine başlamak istediğinde babasıyla bir takım anlaşmazlıklar yaşadığını fakat şimdilerde günlük 700 bağ yeşil nohut sattığını ifade eden üniversiteli üretici Selçuk, "5 yıl önce bu işe başladım, babamla tartışmalarımız oldu. Ama arkadaşlarıma tavsiyem cesaret ederek bu ve bunun gibi işlere girişmelerini istiyorum. Çünkü zamane gençleri böyle bir şey yapmadılar ve yapmıyorlar, bende bunu onaylamıyorum. 5 sene önce kavga ederek başladım, babam istemedi böyle bir şey yapmamı ama şuan da Ramazan olmasına rağmen 700 adet kapasiteyle yeşil nohut satışı gerçekleştiriyoruz" dedi.

Kalan 3 dersini de vermesi durumunda 4 yıllık işletme bölümü mezunu olacağını söyleyen Selçuk, nohut işi yapmaktan gurur duyduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA