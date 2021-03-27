Hatay'da yeni sezon muz hasadı başladı
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Hatay'da yeni sezon muz hasadı başladı

Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Ekonomi
Hatay'da yeni sezon muz hasadı başladı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sezonun ilk muz hasadı yapıldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sezonun ilk muz hasadı yapıldı.

Yalangoz Mahallesi'nde Yavuz Elitaş'a ait 20 dönümlük serada olgunlaşan muzlar, AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman'ın da katılımıyla hasat edildi.

Yayman, hasadın ardından gazetecilere, bölgede daha önce havuç, kavun, buğday ve mısır hasadına katıldıklarını, Amik Ovası'nda ilk kez muz hasadı yaptıklarını söyledi.

Verimli ovadan senede 3 ürün almanın mümkün olduğunu ifade eden Yayman, "İnşallah biz de Cumhurbaşkanı'mızın bizlere talimatıyla Tarım ve Orman Bakanı'mızın destekleriyle burada çalışan, üreten çiftçilerimizin daima yanındayız. Bizim bu arazilerde muhakkak ürün çeşitliliğini ve dekardan elde edilen verimi artırmamız gerekiyor. Bununla ilgili daha fazla mesai halinde olacağız." dedi.

Üretici Elitaş da yaklaşık bir yıl önce dikimini yaptıkları muzda verimden memnun olduklarını, yaklaşık 140 ton rekolte beklediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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