Hatay'da "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi
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Hatay'da "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi

Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel
Hatay'da 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği düzenlendi

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında, Hatay'ın Altınözü ilçesinde şerit boyama etkinliği gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında, Hatay'ın Altınözü ilçesinde şerit boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Yenişehir mahallesinde yapılan uygulamaya Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur ve Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı katıldı.

Yapılan uygulamada yayalara öncelik vermeyen sürücüler uyarıldı. Emniyet güçleri tarafından sürücülere bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

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