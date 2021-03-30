Hatay'da "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulamasını ihlal eden motosikletin sürücüsüne ceza
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Hatay'da "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulamasını ihlal eden motosikletin sürücüsüne ceza

Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Güncel
Hatay'da 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' uygulamasını ihlal eden motosikletin sürücüsüne ceza

Hatay'da İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması etkinliği sırasında yaya geçidini kullanan motosikletin sürücüsüne para cezası verildi.

Hatay'da İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması etkinliği sırasında yaya geçidini kullanan motosikletin sürücüsüne para cezası verildi.

Uygulama kapsamında Antakya Künefeciler Alanı'nda düzenlenen etkinlik sırasında Refik Irmak kullandığı 31 AFZ 043 plakalı motosikletle yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalıştı.

Bu sırada durumu fark eden Hatay Trafik Şube Müdürü İdris Kan, motosiklet sürücüsünü durdurdu.

Kan, motosiklet sürücüsüne yaptığı davranışın yanlış olduğunu söyledi.

Yaya geçitlerinde önceliğin yayalar olduğunu belirten Kan, "Yaya geçitlerinden motorlu araçlar geçer mi? O kadar polisin içinde geçiyorsun seni tebrik ediyorum. Bu kadar polis var. 'Bunlar bana ceza yazar' diye düşüncen yok mu? Niye yayaların hakkını gasbediyorsun. Yayalar kırmızı çizgimiz. Yayalara öncelik vereceksin ama sen tam aksini yapıyorsun." dedi.

Trafik kuralını ihlal eden sürücüye 652 lira ceza verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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