Hatay'da yaya geçitlerinde kural ihlali yapan sürücülere para cezası
16.01.2021 11:09 | Son Güncelleme: 16.01.2021 11:12
Hatay'da trafik denetimlerinde yaya geçitlerinde kural ihlali yapan 4 sürücüye 1740 lira idari ceza uygulandı.
Hatay'da trafik denetimlerinde yaya geçitlerinde kural ihlali yapan 4 sürücüye 1740 lira idari ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaya güvenliğini sağlamak için kentin farklı noktalarındaki yaya geçitlerinde uygulama yaptı.
Ekipler, uyarı levhaları ve yer işaretlemelerine rağmen, geçitlerde yayalara yol vermeyip kural ihlali yapan 4 sürücüye 1740 lira ceza kesti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz