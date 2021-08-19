Hatay'da yavru kaplumbağalar denizle buluştu
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Hatay'da yavru kaplumbağalar denizle buluştu

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Haberler | Güncel

- Hatay'da yavru kaplumbağalar denizle buluştu Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan sahilde yuvadan çıkan yeşil deniz kaplumbağalarının deniz yolculuğu başladı.

- Hatay'da yavru kaplumbağalar denizle buluştu

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan sahilde yuvadan çıkan yeşil deniz kaplumbağalarının deniz yolculuğu başladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Samandağ Kaymakamlığı ve belediyesi ile Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği tarafından korumaya alınan Carretta Caretta ve Chelonia Mydas olarak bilinen yeşil deniz kaplumbağalarının yavruları, yumurtalarından çıktı.

Yavrular, Türkiye'deki üç üreme merkezlerinden biri olan Samandağ sahilinde vatandaşların katılımıyla, üniversite öğrencileri ve uzmanlar gözetiminde denizle buluştu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bektaş Sönmez, 2000'li yılların başından itibaren özellikle yeşil deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanlarından Samandağ sahilinde alan koruma çalışmaları yürüttüğünü söyledi. Bu yıl yuva sayısında önemli bir artış gözlemlediklerini ifade eden Sönmez, "2021 yılı Samandağ deniz kaplumbağaları alan koruma çalışmaları sonucunda 1500'ün üzerinde yuva tespiti yaptık. Bu şu anlama geliyor, 150-200 bin arasında yumurta kuluçka oluyor. Tahminen de bunlardan 100-120 bin arasında yavru çıkışı bekliyoruz. 90 ile 100 bine yakın yavrunun da sağ salim şekilde denize ulaşmasını bekliyoruz." dedi.

Sönmez, anaç kaplumbağaları ve yuvalarını kumsalda bekleyen olumsuz faktörlere de değinerek, "Sokak köpekleri yuvalara ve yumurta bırakan anaç kaplumbağalarına ciddi zarar veriyor. Bu sene bayağı bir anaç kaplumbağamıza zarar verdi" diye konuştu.

Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik de, son 10 yıldır Doğu Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi ile bölgede kaplumbağa izleme ve alan koruma çalışması yürüttüklerini söyledi.

Hatay'da yavru kaplumbağalar denizle buluştu
Hatay'da yavru kaplumbağalar denizle buluştu
Hatay'da yavru kaplumbağalar denizle buluştu
Hatay'da yavru kaplumbağalar denizle buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş

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Hatay'da yavru kaplumbağalar denizle buluştu - Haberler
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