Hatay'da yasağın ardından trafik yoğunluğu oluştu Hatay'da yasağın ardından trafik yoğunluğu oluştuHATAY'da hafta sonu uygulanan iki günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte kent merkezinde vatandaşlar maske takıp dışarı çıktı, caddelerde araç trafiği oluştu.

Hatay'da yasağın ardından trafik yoğunluğu oluştu

HATAY'da hafta sonu uygulanan iki günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte kent merkezinde vatandaşlar maske takıp dışarı çıktı, caddelerde araç trafiği oluştu.

Kentin merkez ilçesi Antakya'da iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından araç trafiğinin yoğunluğu dikkati çekti. Vatandaşlar da koronavirüs tedbirlerine uyarak maske takıp dışarı çıktı. Polis ekipleri cadde ve sokaklarda, halkın ortak kullanım alanları olan banka önleri, ATM'ler ile kent meydanında denetim ve kontrollerini sürdürdü. Ekipler, kurallara uymayan vatandaşları uyardı.

Kaynak: DHA