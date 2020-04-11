Hatay'da yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
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Emniyet Müdürlüğü, Hatay, Güncel

Hatay'da yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yol uygulaması Hatay'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

11.04.2020 19:18 | Son Güncelleme: 11.04.2020 19:19
Hatay'da yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yol uygulaması Hatay'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri, sokağa çıkan yaya ve sürücüleri durdurarak izinlerinin olup olmadığını sordu, yasağa uymayanlara idari işlem uyguladı.

Hatay'da yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: AA

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