Hatay'da yasağa uymayanlara 1 milyon 232 bin TL ceza HATAY'da yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağına uymayan 479 kişiye toplam 1 milyon 232 bin 849 TL para cezası kesildi.

HATAY'da yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağına uymayan 479 kişiye toplam 1 milyon 232 bin 849 TL para cezası kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün aldığı 2 günlük sokağa çıkma yasağına uymayanlara para cezası kesildi. Açıklamada, il merkezinde ve ilçelerde yasağa uymayan 479 kişiye toplam 1 milyon 232 bin 849 TL cezai işlem yapıldığı bildirildi. :

Kaynak: DHA