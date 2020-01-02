Hatay'da yasa dışı kurulan ağlara takılan kuşlar doğaya salındı
Haberler » Güncel » Hatay'da yasa dışı kurulan ağlara takılan kuşlar doğaya salındı - Haber

Hatay'da yasa dışı kurulan ağlara takılan kuşlar doğaya salındı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yasa dışı avcılık ve kuş ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin kurduğu ağlara takılan kuşlar doğaya bırakıldı.

02.01.2020 18:54 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:54
Hatay'da yasa dışı kurulan ağlara takılan kuşlar doğaya salındı

'ın ilçesinde yasa dışı avcılık ve kuş ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin kurduğu ağlara takılan kuşlar doğaya bırakıldı.

Hatay Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsal kesimde yasa dışı avcılık ve kuş ticareti yapan şüphelilerin olduğu ihbarı üzerine belirtilen bölgede inceleme başlattı.

Ekipler yaptıkları kontrollerde şüphelilerin kurdukları ağlara kuşların takılı olduğunu fark etti.

Kuşlar takıldıkları yerden kurtarılıp doğaya salınırken, bölgedeki ağlar da toplandı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler