Hatay'da yasa dışı balık avlayan 2 kişiye 25 bin lira ceza verildi
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Hatay'da yasa dışı balık avlayan 2 kişiye 25 bin lira ceza verildi

Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel
Hatay'da yasa dışı balık avlayan 2 kişiye 25 bin lira ceza verildi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yasa dışı balık avlayan iki kişiye 25 bin lira ceza uygulandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yasa dışı balık avlayan iki kişiye 25 bin lira ceza uygulandı.

Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı ekipleri, dinamit ve kafes yöntemiyle yasa dışı avcılık yapıldığı bilgisi üzerine inceleme başlattı.

Yasa dışı balık avlandığı belirlenen iki kişiye toplam 25 bin lira ceza kesildi.

Bölgede denetim ve kontrollerin aralıksız sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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