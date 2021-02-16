Hatay'da yasa dışı bahis ve şans oyunu oynattıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı

Hatay'da yasa dışı bahis ve şans oyunu oynattıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı bahis ve şans oyunu oynatanlara yönelik 8 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde 50 bin 180 dolar, 19 bin 845 lira, 5 bin 300 riyal, 895 avro, 2 tabanca, tüfek, 4 dizüstü bilgisayar, 5 telefon ve hard disk ele geçirildi.

Şüpheliler emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli