Hatay'da yasa dışı bahis oynatan 6 kişi tutuklandı
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Hatay'da yasa dışı bahis oynatan 6 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / ALİCAN GÜMÜŞ - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'da yasa dışı bahis oynatan 6 kişi tutuklandı Hatay'ın Samandağ ilçesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

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Hatay'da yasa dışı bahis oynatan 6 kişi tutuklandı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda, yakalanan 20 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından bugün adliyeye çıkarıldı.

20 kişiden 7 kişi serbest, 7 kişi adlı kontrol şartı ile bırakırken 6 kişi ise tutuklandı.

Hatay'da yasa dışı bahis oynatan 6 kişi tutuklandı
Hatay'da yasa dışı bahis oynatan 6 kişi tutuklandı
Hatay'da yasa dışı bahis oynatan 6 kişi tutuklandı
Hatay'da yasa dışı bahis oynatan 6 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİCAN GÜMÜŞ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 22:12:09. #1.14#
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