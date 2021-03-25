Hatay'da yasa dışı bahis oynatan 6 kişi tutuklandı
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Hatay'da yasa dışı bahis oynatan 6 kişi tutuklandı Hatay'ın Samandağ ilçesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'da yasa dışı bahis oynatan 6 kişi tutuklandı
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda, yakalanan 20 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından bugün adliyeye çıkarıldı.
20 kişiden 7 kişi serbest, 7 kişi adlı kontrol şartı ile bırakırken 6 kişi ise tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİCAN GÜMÜŞ