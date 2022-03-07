Son dakika haberi | HATAY'DA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU: 6 GÖZALTI

HATAY'da polis ekiplerince yasa dışı bahis oynayan ve oynatanlara yönelik yapılan operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yasa dışı faaliyetlerin engellenmesi amacıyla çalışma gerçekleştirdi. Antakya ilçesinde yasadışı bahis oynatıldığı tespit edilen dört iş yerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca,39 adet tabancaya ait fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 39 adet tüfeğe ait fişek,2 yasadışı bahis kuponu, 17 adet dijital materyal ile yasadışı bahisten elde edilen 20 bin 929 TL ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)