Hatay'da yasa dışı bahis operasyonu: 5 gözaltı Hatay'ın İskenderun ilçesinde yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

İskenderun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarı üzerine 4 iş yerine operasyon düzenledi. Yasa dışı bahis oynattıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı. Polis adreslerde yaptığı aramalarda, 11 bin 800 lira, kuru sıkı tabanca, monitör, kasa, hard disk ile 4 cep telefonuna el koydu. - HATAY

Kaynak: İHA