Hatay'da yasa dışı bahis operasyonu: 5 gözaltı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
22.07.2020 10:13 | Son Güncelleme: 22.07.2020 10:48
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarı üzerine 4 iş yerine operasyon düzenledi.
Yasa dışı bahis oynattıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde arama da yapan polis, 11 bin 800 lira, kurusıkı tabanca, monitör ve kasa, hard disk ile 4 cep telefonuna el koydu.
Kaynak: AA