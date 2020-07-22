Hatay'da yasa dışı bahis operasyonu: 5 gözaltı Hatay'ın İskenderun ilçesinde yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarı üzerine 4 iş yerine operasyon düzenledi.

Yasa dışı bahis oynattıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde arama da yapan polis, 11 bin 800 lira, kurusıkı tabanca, monitör ve kasa, hard disk ile 4 cep telefonuna el koydu.

Kaynak: AA