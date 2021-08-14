Hatay'da yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi çarptığı ambulansın personeli yaptı
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Hatay'da yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi çarptığı ambulansın personeli yaptı

Hatay'da yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi çarptığı ambulansın personeli yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Samandağ ilçesinde hasta dönüşünden dönen ambulansla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde hasta dönüşünden dönen ambulansla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde Ambulans ile ismi öğrenilmeyen motosiklet sürücüsü çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken. Motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi kazayı yara almadan atlatan ambulanstaki sağlık görevlileri yaparak, Samandağ Devlet Hastanesine gönderdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

Hatay'da yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi çarptığı ambulansın personeli yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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