Hatay'da yaralı halde bulunan arı şahini tedavi altına alındı
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Hatay'da yaralı halde bulunan arı şahini tedavi altına alındı

Hatay'da yaralı halde bulunan arı şahini tedavi altına alındı
Anadolu Ajansı / Mustafa Özer - Haberler | Güncel

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde vatandaşlarca yaralı bulunan arı şahini, tedavi altına alındı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde vatandaşlarca yaralı bulunan arı şahini, tedavi altına alındı.

Arazide yaralı ve bitkin halde bulunan arı şahini vatandaşlar tarafından tedavi edilmek üzere ilçedeki bir veteriner kliniğine götürüldü.

Arı şahinini alan veteriner İsmail Alaca, AA muhabirine, hayvanın ilk tedavisinin ardından Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edileceğini söyledi.

Arı şahinin kanat altında zedelenmeleri bulunduğunu ve muhtemelen bunun çarpma sonucu oluştuğunu kaydeden Alaca, Dörtyol'un göçmen kuşların geçiş güzergahı olduğunu ve bu tür vakalarla sık sık karşılaşabildiklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Özer

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