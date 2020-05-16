Hatay'da yaralı halde balaban kuşu bulundu
Hatay'ın Arsuz ilçesinde yaralı halde balaban kuşu bulundu.
16.05.2020 18:24 | Son Güncelleme: 16.05.2020 18:24
Hatay'ın Arsuz ilçesinde yaralı halde balaban kuşu bulundu.
Jandarma ekiplerince sahil kordonunda yaralı kuş bulunduğunun bildirilmesi üzerine Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Görevliler, kanadından ve ayağından yaralı kuşun, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan balaban olduğunu belirledi.
Kuş, tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacak.
Kaynak: AA