Hatay'da yaralı bulunduktan sonra tedavileri tamamlanan yaban hayvanları doğaya salındı

Hatay'da yılın ilk 4 ayında yaralı halde bulunan 107 yabani hayvanın 35'i, tedavilerinin artından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Hatay'da yılın ilk 4 ayında yaralı halde bulunan 107 yabani hayvanın 35'i, tedavilerinin artından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinin (MKÜ) internet sitesinde yer alan açıklamada, kampüste yer alan Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinin, Hatay ve çevre illerdeki yaralı yaban hayvanları için önemli faaliyetler yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, merkezde yaban hayvanlarına türe özgü ilk yardım, tedavi, yoğun bakım ve rehabilitasyon hizmeti verildiğini belirtti.

Bu hizmetle çok sayıda yaban hayvanının doğal yaşama kazandırıldığını bildiren Altuğ, geçen yıl 275 yaban hayvanının tedavi ve rehabilitasyonunun yapıldığını, 147'sinin doğaya salındığını kaydetti.

Altuğ, bu senenin ilk 4 ayında da kerkenez, atmaca, kartal, leylek, tilki, çakal, dağ ceylanı, karaca gibi 107 yabani hayvanın tedavi ve rehabilitasyonunun yapıldığını, bunlardan 35'inin doğaya bırakıldığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz