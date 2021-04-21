Hatay'da yaralı bulunarak tedaviye alınan kuşlar doğaya salındı
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Hatay'da yaralı bulunarak tedaviye alınan kuşlar doğaya salındı

Hatay'da yaralı bulunarak tedaviye alınan kuşlar doğaya salındı
Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Güncel

Hatay'da yaralı bulunan ve tedavileri yapılan pelikan, leylek, kartal, şahin ve 2 baykuş doğaya bırakıldı.

Hatay'da yaralı bulunan ve tedavileri yapılan pelikan, leylek, kartal, şahin ve 2 baykuş doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine bağlı hizmet veren Mustafa Kemal Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, hayvanların yaşama tutunmasına destek oluyor.

Farklı ilçelerde, geçen aylarda yaralı bulunan pelikan, leylek, kartal, şahin ve 2 baykuş merkezde tedavi edildi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ koordinatörlüğünde, öğretim üyeleri ve merkezdeki veteriner hekimlerce tedavileri tamamlanan kuşlar, özel kafeslere konularak doğaya bırakılacakları bölgeye taşındı.

Kuşlar burada doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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