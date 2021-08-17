Hatay'da yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı
Altınözü ilçesinde jandarma tarafından yaralı bulunan şahin, tedavi altına alındı.
Altınözü ilçesinde jandarma tarafından yaralı bulunan şahin, tedavi altına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kolcular Mahallesi'ndeki devriye sırasında yerde yaralı bir şahin fark etti.
Kanadının kırık olduğu belirlenen şahin, ekiplerce araca alınarak Hatay Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu