Hatay'da yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı
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Hatay'da yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı

Hatay'da yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı
Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel

Altınözü ilçesinde jandarma tarafından yaralı bulunan şahin, tedavi altına alındı.

Altınözü ilçesinde jandarma tarafından yaralı bulunan şahin, tedavi altına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kolcular Mahallesi'ndeki devriye sırasında yerde yaralı bir şahin fark etti.

Kanadının kırık olduğu belirlenen şahin, ekiplerce araca alınarak Hatay Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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