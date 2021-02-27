Hatay'da yaralı bulunan kara leylek tedavi altına alındı
Hatay'da yaralı halde bulunan kara leylek, Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Hatay'da yaralı halde bulunan kara leylek, Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Vatandaşlar tarafından, Kırıkhan ilçesi Abalaklı Mahallesi yakınlarındaki sulak alanda sağ kanadından yaralı halde bulunan kara leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi Kırıkhan Şefliği görevlilerine teslim edildi.
Kara leylek, Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.
Nadir görülen kara leylek, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz