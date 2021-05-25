Hatay'da yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedavi altına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedavi altına alındı.

Samandağ sahilinde yaralı deniz kaplumbağası olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, kafasından yaralandığı belirlenen deniz kaplumbağasını kumsaldan alıp tedavisi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım ve Tedavi Merkezine (DEKİYM) götürdü.

Deniz kaplumbağası, tedavisinin ardından denize bırakılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş