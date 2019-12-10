Hatay'da yangında mahsur kalan 4 kişiyi itfaiye kurtardı

10.12.2019 18:46 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:46

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir binada çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Pınarbaşı Mahallesi'nde 4 katlı binanın en üst katındaki dairede ilk belirlemelere göre sobadan sıçrayan ateş nedeniyle yangın çıktı.

Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Yangında evde mahsur kalan 4 kişi ekipler tarafından kurtarılırken, yangın söndürüldü.

Kaynak: AA