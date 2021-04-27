Hatay'da yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi
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Hatay'da yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi

Hatay'da yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, tamirhanenin önünde bulunan otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, tamirhanenin önünde bulunan otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

Antakya-Reyhanlı kara yolunda, bir kaporta atölyesi önünde bulunan araçta, tamir işlemi sırasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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