Hatay'da yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, tamirhanenin önünde bulunan otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, tamirhanenin önünde bulunan otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.
Antakya-Reyhanlı kara yolunda, bir kaporta atölyesi önünde bulunan araçta, tamir işlemi sırasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz