Hatay'da yangın çıkan mobilya atölyesinde hasar oluştu Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki mobilya atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki mobilya atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Güzelburç Mahallesi'nde bulunan İsa Kapan'a ait sehpa üretimi yapılan mobilya atölyesinin bir bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Atölyedeki işçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü atölyenin yanan bölümünde hasar oluştu.

Kaynak: AA