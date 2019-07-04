Hatay'da yanan araziler gelir getirici tür ağaçlar ile hayat buluyor

Hatay'ın Belen ilçesinde ait Ötençay Mahallesi'nde orman yangınları sonucu zarar gören alanlar tekrardan yeşillendirilemeyince 25 hektarlık alana Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gelir getirici tür kapsamında ağaç dikimi gerçekleştirildi.

Orman yangınları sonucu zarar gören alanlarda incelemelerde bulunan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alparslan Altıntaş, bölgede gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirdi. Altındaş Ötençay Mahallesi'ndeki saha geçmiş yıllarda yanmış bir sahaydı. Ağaçlandırma çalışmaları neticesinde biz burayı yeşillendiremeyince bu sahayı 25 hektar olan sahayı gelir getirici tür kapsamında ağaçlandırmaya karar verdik ve sahada gerekli makinalı çalışmayı yaptıktan sonra bu sahayı ağaçlandırdık. 250 dekar sahaya 11 bin 500 adet zeytin fidanı diktik. Bunlar gelir getirici kapsamda olduğu için biz bunların bakımını yapacağız. Bakımları tamamlandıktan sonrada köyde oturan vatandaşlara eşit bir şekilde kura usulü ile dağıtacağız. Dağıtımları gerçekleştirdikten sonra köylülerimiz bu ağaçlardan elde edilen gelirlerden faydalanacaklar dedi.

YANAN ALANLARA BİNA YAPILAMAZ

Orman yangınları sonucu zarar gören alanların değerlendirilmesiyle ilgili konuşan Altıntaş, Yanan alanlar hiçbir şekilde izne konu edilemiyor. Bir yer yandığı zaman hep gündem olur otel, fabrika, villa yapılacak diye. Aslında tam tersi yanan alanlara hiçbir şey yapılamaz. Yanmayan alanlara belki bu dediğiniz şeyler yapılabilir; ama yanan alanda herhangi bir maden olsa bile hiçbir şekilde izin vermiyoruz. Yanan alanlar bir nevi koruma altına alınmış gibi oluyorö diye konuştu.

Kaynak: DHA