Hatay'da yakıt tankeriyle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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Hatay'da yakıt tankeriyle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Hatay'ın Hassa ilçesinde yakıt tankeriyle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

30.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:00
Hatay'da yakıt tankeriyle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

'ın ilçesinde yakıt tankeriyle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Hassa - kara yolunda seyreden 31 NN 377 plakalı Molla Koyuncu yönetimindeki otomobille aynı yönde ilerleyen Şevket Y. idaresindeki 27 ST 810 plakalı yakıt tankeri, Hassa ilçe merkezi yakınlarında çarpıştı.

Kazada hurda haline gelen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Sürücü Koyuncu, sağlık ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yakıt tankeri sürücüsü ifadesi alınmak üzere Hassa İlçe Emniyet Amirliğine götürüldü.

Kaynak: AA
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