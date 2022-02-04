Hatay'da yakalanan YPG/PKK'lı 3 kişi tutuklandı - Haberler
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Hatay'da yakalanan YPG/PKK'lı 3 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hatay'da yakalanan YPG/PKK'lı 3 kişi tutuklandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan biri kadın 3 kişi tutuklandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde terör örgütü YPG/ Pkk'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan biri kadın 3 kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca terör ve örgütlü suçlar bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Hatay İl Jandarma Komutanlığı ve Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordineli olarak yapılan çalışmalar neticesinde, silahlı terör örgütü PKK/ Ypg bünyesinde faaliyet gösteren ve Kırıkhan ilçesinde ikamet ettikleri tespit edilen Suriye uyruklu A.N ve U.S ile yine aynı örgütün kadınlara özgü birimi olan YPJ içerisinde faaliyet gösteren Suriye uyruklu Z.M. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi Kırıkhan Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kırıkhan, Hatay, PKK, YPG, 3. Sayfa, Haber

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