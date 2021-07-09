Hatay'da yakalanan terör örgütü YPG/PKK üyesi tutuklandı
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Hatay'da yakalanan terör örgütü YPG/PKK üyesi tutuklandı

Hatay'da yakalanan terör örgütü YPG/PKK üyesi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel

Hatay'ın Hassa ilçesinde gözaltına alınan terör örgütü YPG/PKK üyesi tutuklandı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde gözaltına alınan terör örgütü YPG/PKK üyesi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2014-2015'te terör örgütü YPG/PKK saflarında silahlı eylemlere katıldığını belirlediği Suriye uyruklu M.İ'nin ilçede bulunduğunu tespit etti.

Ekiplerin gözaltına aldığı zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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