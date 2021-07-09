Hatay'da yakalanan terör örgütü YPG/PKK üyesi tutuklandı
Hatay'ın Hassa ilçesinde gözaltına alınan terör örgütü YPG/PKK üyesi tutuklandı.
Hatay'ın Hassa ilçesinde gözaltına alınan terör örgütü YPG/PKK üyesi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2014-2015'te terör örgütü YPG/PKK saflarında silahlı eylemlere katıldığını belirlediği Suriye uyruklu M.İ'nin ilçede bulunduğunu tespit etti.
Ekiplerin gözaltına aldığı zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu