Hatay'da yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

KIRIKHAN, HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydınlı Mahallesi'nde bulunan bir inşaat firmasına ait, değerleri yaklaşık 17 bin 400 lira olan delici, kırıcı, kesici matkaplar, çeşitli aletler ve 400 metre uzunluğunda elektrik kablosunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda, kimlik bilgileri tespit edilen zanlı M.S.K, Reyhanlı kavşağı üzerinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.