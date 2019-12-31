Hatay'da yakalanan göçmen kaçakçısının PKK ile bağlantısı çıktı

31.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:00

Hatay'ı Altınözü ilçesinde yakalanan göçmen kaçakçısının, terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu tespit edildi.

Altınözü'nde polisin göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan Suriye uyruklu A.K.A'nın hakkında İzmir Sulh Ceza Hakimliğince yakalama emri olduğu belirlendi.

Silahlı terör örgütüne üye olma, korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda patlayıcı madde kullanma, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma suçlarından yakalama emri olan A.K.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Altınözü'nde polisin dün yaptığı göçmen kaçakçılığı operasyonda 2 Suriyeli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA