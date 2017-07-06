Hatay'da Yakalanan Deaş Üyesi 5 Canlı Bomba Adliyede

RAMAZAN Bayramı'nda eylem yapmak üzere Türkiye'ye girmeye çalışan, Hatay sınırında MİT ile polisin ortak operasyonuyla yakalanan 5 canlı bomba ile onlara yardım ve yataklık yapan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 2'sinin üzerinden patlamaya hazır bomba ele geçirilmişti.



Hatay MİT Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Haziran'da Hatay Altınözü karayolu Kuruyer Mevkii'nde Suriye'den ülkeye giren 5 kişiyi yakaladı. Suriye plakalı araçta yakalanan eylemcilerden 2'sinin vücuduna sarılı ve patlamaya hazır halde intihar kemerleri, herhangi bir can ve mal kaybı olmadan etkisiz hale getirildi. Teröristler ile birlikte ele geçirilen canlı bomba yeleklerinde yapılan ilk incelemede patlayıcıların 'parça tesirli el bomba fünyeli' olduğu, şüphelilerin 3'nün Suriyeli, 2'sinin ise Türk vatandaşı olduğu belirlendi. Operasyonun devamında canlı bombalara yardım ve yataklık yapan 3 kişi daha gözaltına alındı. DEAŞ'lı olduğu belirtilen terörislerin Ramazan Bayramı nedeniyle metropol kentlerde sansasyonel eylemler planladığı anlaşıldı.



Hatay Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 8 şüpheli bu sabah geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.



- Hatay