Hatay'da Yakalanan Deaş Şüphelisi Samsun'a Getirildi
Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerine katıldığı iddiasıyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gözaltına alınan şüpheli, Samsun'a getirildi.
Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerine katıldığı iddiasıyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gözaltına alınan şüpheli, Samsun'a getirildi.
Alınan bilgiye göre, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerine katıldığı iddia edilen İsmail U. (23), dün Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sınırdaki güvenlik güçlerince yakalandı.
Samsun nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kente getirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, emniyete götürüldü.