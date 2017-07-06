Hatay'da Yakalanan Canlı Bombalar Tutuklandı

Hatay sınırında MİT ve güvenlik güçlerinin ortak operasyonu ile yakalanan 5 canlı bomba ile onlara yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.



Hatay Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 5 DEAŞ üyesi canlı bomba ve onlara yardım ettikleri belirtilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY