Hatay'da yakalanan canlı bombalar adliyeye sevk edildi

Yaklaşık 2 hafta önce yakalanan 5 canlı bomba ile olaya karıştığı belirlenen 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye götürüldü



HATAY - Hatay sınırında MİT ve güvenlik güçlerinin ortak operasyonu ile yakalanan 5 canlı bomba ile onlara yardım ve yataklık yaptığı belirlenen 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Suriye'den canlı bomba eylemi yapmak üzere gönderilen üçü Suriye uyruklu ikisi Türk 5 kişi, Hatay MİT Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından 23 Haziran 2017 Cuma günü gerçekleştirilen müşterek operasyonla, Hatay il merkezine ulaşmadan yakalandı. Altınözü ilçesinden, kaçak yollarla ülkeye giriş yaptığı öğrenilen ve ikisinin vücuduna sarılı ve patlamaya hazır halde intihar kemerleri bulunan eylemcilerin sorgulamaları yaklaşık 2 hafta sürdü.

Hatay Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 8 kişi, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.