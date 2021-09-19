Hatay'da vincin bomu kırıldı: 1 yaralı - Haberler
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Hatay'da vincin bomu kırıldı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Hatay'da vincin bomu kırıldı: 1 yaralı Hatay'ın Samandağ ilçesi balıkçı barınağında vincin bomunun kırılması sonucu 1 kişi yaralandı.

- Hatay'da vincin bomu kırıldı: 1 yaralı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesi balıkçı barınağında vincin bomunun kırılması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kapısuyu Mahallesinde Çevlik Limanına tekne indirmeye çalışan vincin bomu kırıldı. Vinçte bulunan Ali E. adlı kişi yaralanırken, vinç ve teknede hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı, özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da vincin bomu kırıldı: 1 yaralı

Hatay'da vincin bomu kırıldı: 1 yaralı

Hatay'da vincin bomu kırıldı: 1 yaralı

Hatay'da vincin bomu kırıldı: 1 yaralı

Hatay'da vincin bomu kırıldı: 1 yaralı

Hatay'da vincin bomu kırıldı: 1 yaralı

Hatay'da vincin bomu kırıldı: 1 yaralı

Hatay'da vincin bomu kırıldı: 1 yaralı
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