Hatay'da Vergi Haftası kutlanıyor

HATAY (AA) - Hatay Valisi Rahmi Doğan, 33. Vergi Haftası kutlamaları kapsamında Hatay Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Vali Doğan, Vergi Dairesi Başkanı Müsevitoğlu ve beraberindekilerle bir süre sohbet edip, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Doğan, Hatay'ın vergi sıralamasında 7'nci sırada olduğunu belirterek vergisini ödeme gayretinde olan mükelleflere teşekkür etti.