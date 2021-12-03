Hatay'da vefat eden Kore gazisi toprağa verildi - Haberler
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Hatay'da vefat eden Kore gazisi toprağa verildi

AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel
Hatay'da vefat eden Kore gazisi toprağa verildi

Yayladağı'ndaki evinde vefat eden Kore gazisi Ahmet Tunç'un (91) cenazesi düzenlenen törenle toprağa verildi.

YAYLADAĞI, HATAY (AA) - Yayladağı'ndaki evinde vefat eden Kore gazisi Ahmet Tunç'un (91) cenazesi düzenlenen törenle toprağa verildi.

Tunç için Aydınbahçe Mahallesi Camisinde cenaze namazı kılındı.

Tören mangası tarafından cenaze aracına konulan Tunç'un naaşı, mahalle mezarlığında defnedildi.

Törene katılan Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Gökçe, Tunç'un yakınlarına Türk bayrağı hediye etti.

AA / Erdal Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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