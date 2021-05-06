Hatay'da vatandaşları sahura davulcular yerine mehteran takımı kaldırdı
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Hatay'da vatandaşları sahura davulcular yerine mehteran takımı kaldırdı

Hatay'da vatandaşları sahura davulcular yerine mehteran takımı kaldırdı
Anadolu Ajansı / Mustafa Özer - Haberler | Güncel

Hatay'ın Erzin ilçesinde vatandaşlar sahura davul yerine Mehteran Takımı'nın çaldığı marşlarla kalktılar.

Hatay'ın Erzin ilçesinde vatandaşlar sahura davul yerine Mehteran Takımı'nın çaldığı marşlarla kalktılar.

Erzin Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencilerinden oluşan Mehteran Takımı, ilçe caddelerinde turlayarak vatandaşları sahura kaldırdı.

Marşlar söyleyerek yürüyen Mehteran Takımı'na vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerinden çıkarak alkışlarla destek verdi.

Erzin Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Müdürü Ömer Köse, AA muhabirine geçen yıl öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak adına tamamı öğrencilerden oluşan bir Mehteran Takımı kurduklarını söyledi.

Salgın nedeniyle çalışmalara ara vermek zorunda kaldıklarını ifade eden Köse, "Ramazan vesilesi ile bir sahur programı yaparak, tam kapanma sürecinde evlerinde olan vatandaşlarımıza farklı bir sahur anısı bırakmak için bu etkinliği düzenledik." dedi.

Mehteran takımı üyelerinden Yusuf Görmez de, geçen yıl kurdukları Mehteran Takımı ile vatandaşlara güzel bir ramazan anısı bırakmak için böyle bir etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Vatandaşların gösterdiği olumlu tepkilerin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Görmez, bu tür etkinliklere devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Özer

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