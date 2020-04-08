Hatay'da vatandaşlara 39 bin maske dağıtılacak
Hatay Valisi Rahmi Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kentte 39 bin maskenin dağıtımına yarın başlanacağını bildirdi.
08.04.2020 22:08 | Son Güncelleme: 08.04.2020 22:08
Hatay Valisi Rahmi Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kentte 39 bin maskenin dağıtımına yarın başlanacağını bildirdi.
Doğan, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 39 bin maskenin kente gönderildiğini belirtti.
Maskelerin yarın kaymakamlıklar aracılığıyla dağıtılacağını ifade eden Doğan, dağıtımın her gün devam edeceğini kaydetti.
Kaynak: AA