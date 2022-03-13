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Hatay'da uzman çavuş şaka yapmak isterken kendini vurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hatay'da uzman çavuş şaka yapmak isterken kendini vurdu

Hatay'da görevli bir uzman çavuş, nişanlısı ile telefonda görüntülü görüşme yaptığı sırada şaka yapmak isterken kendisini başından vurdu ve hayatını kaybetti.

HATAY (İHA) - Hatay'da görevli bir uzman çavuş, nişanlısı ile telefonda görüntülü görüşme yaptığı sırada şaka yapmak isterken kendisini başından vurdu ve hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam Samandağ ilçesine bağlı Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Uzman Çavuş Doğukan Ok (23), evinde nişanlısı E.U. ile telefonda görüntülü konuşurken elindeki tabanca ile şaka yapmak için tetiğe bastı. Tetiğe basmasıyla kafasından ağır yaralanan uzman çavuş, silah arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Ok, hayatını kaybetti. Ok'un cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uzman Çavuş, Samandağ, Doğukan, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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