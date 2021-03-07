Hatay'da üzerine vinç kabini düşen işçi hayatını kaybetti
07.03.2021 13:53 | Son Güncelleme: 07.03.2021 13:56
Hatay'ın İskenderun ilçesinde üzerine vinç kabini düşen işçi yaşamını yitirdi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde üzerine vinç kabini düşen işçi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, İskenderun Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada çalışan Bestami K'nin üzerine vinç kabini düştü.
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen işçinin cenazesi İskenderun Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz