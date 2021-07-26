Üzerine ağaç devrilen otomobilde hasar oluştu
Hatay'ın Antakya ilçesinde üzerine ağaç devrilen otomobilde hasar oluştu.
Hatay'ın Antakya ilçesinde üzerine ağaç devrilen otomobilde hasar oluştu.
Atatürk Caddesi'nde kaldırımda bulunan ve kökü çürüyen ağaç, 80 FB 500 plakalı park halindeki otomobilin üzerine devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Otomobilde hasar meydana geldi, ağaç iş makinesi yardımıyla aracın üzerinden kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak